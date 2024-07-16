İktidara Emekli Maaşı Tepkiler Dinmiyor: 'Mezara Bile Gidemezsin Bu Parayla'

AKP'nin emekli maaşlarına yaptığı zamma karşı tepkiler dinmiyor. Uzun yıllardır AKP'ye oy veren emekliler, sandıkta oy vermeyeceklerini belirterek tepkilerini dile getiriyor.

Ekonomik zorluklar nedeniyle yeterli olmadığını düşündükleri zam oranlarına tepki gösteren emekliler, hükümetin daha adil ve kapsamlı bir zam yapmasını talep ediyor. Özellikle sabit gelirleri nedeniyle enflasyondan en çok etkilenen kesim olan emekliler, hayat pahalılığı karşısında güçlük çektiğini dile getiriyor.

'ELEKTRİĞE YÜZDE 34, BİZE YÜZDE 24'

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından; Aksaraylı vatandaşlar verilen zamların yeterli olmadığını belirtti.

2 bin 500 lira zammın hiçbir işe yaramayacağını söyleyen emekli vatandaş, “Ne yapabilirim ki ben? Faturalarıma yetmiyor. Elektriğe yüzde 38 zam yapıyor, bize geldi mi yüzde 24. Bu adamın alacağı varmış memleketten, aldı. Kendini kurtardı adam. Kendini, sülalesini hep kurtardı. Ben oy vermedim hiç hayatımda. Bak bu millet yaptı bunu, başımıza getirdi. Bir adamı beş seneden fazla durdurmayacaksın. Üç beş sene öncesinde iyiydi ama ondan sonra kimseyi tanımıyor. Almayın ismimi beni sabahleyin götürürler. Ağzım yüzüm diyene kadar 6 ay yatırırlar içeride. Biliyorsunuz durumu, anlatmama gerek yok" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİYİM AMA ÇALIŞIYORUM'

Yahya Murcu ise şunları söyledi:

“Şimdi yıllık enflasyon ne kadar yüzde 127, ama TÜİK’in açıkladığı onun yarısı. Biri birini tutmuyor tabii değil mi? Yani değerlendirmek lazım uygun mudur değil midir? Değildir tabii yani. Şu anda bundan yıllar yıllar önce emeklinin maaşı asgari ücretlinin çok çok üstündeydi. Asgari ücretlinin ücreti kaç lira şu anda? 17 bin lira. En az 20 bin lira olması lazım bir emeklinin maaşı, geçinebilmesi için. Mesela ben aktif olarak çalışıyorum şu an. Emekliyim ama buradaki amcaların hangisini götürsen çalışamazlar. Ben çalışıyorum, yetmediği için çalışıyorum. Ama bu adamlara ne diyeceksin yani? Baksana adamlar 70 yaşında kimse işe de götürmez bunları. Yarı yevmiye verelim desen bu adamlar gidecek ama bu işi bile yapamazlar. Onun için nasıl geçinsin bilmiyorum evi kiraysa zor, kendi evi olsa bile zor. Mesela yanımdaki abi bizim hemşehrimiz, amcamız kirada oturuyor. 12 bin lira maaş alıyor 6 bin lira kira veriyor şu anda. Bu adamın bin lira da elektrik, su, gazı gelsin minimum asgarisini söylüyorum. Önceki aldığını söylüyorum kaldı 3 bin lira. Günlük 100 liraya ne yiyecek bu adam. Üç, dört tane ekmek alsın bu adam günlük 30 lira. Durum böyle.”

'20 SENEDİR OY VERİYORDUM BUNDAN SONRA VERMİYORUM'

Ali Koçak isimli bir diğer emekli vatandaş ise “Yok idare edemiyoruz. 12 bin lirayla nasıl idare edeceksin? 6 bin lira kira veriyorum bak. Bunun elektriği, bakkalı var idare etmez 12 buçuk da az. En az 15 bin yapsa gene iyiydi. Vermiş ama şu anda yine yetmez. Biz perişanız. İnan ki her dediğimiz şeyi alamıyoruz. Bir şey alacak olsak gönlümüz çekiyor alamıyoruz. Yapamıyoruz, idare etmiyor. Bundan sonra oy veremem, 20 senedir veriyordum bundan sonra vermiyorum” dedi.

'MEZARA BİLE GİDEMEZSİN BU PARAYLA'

Mehmet Köksal adlı bir başka vatandaş “2 bin 500 lira para verdi bize, çocuk gibi aldatıyor. Sen de biliyorsun bunu. 10 bin liraya 2 bin lira olur mu? Mezara zaten gideceğiz, mezara bile gidemezsin bu parayla” diye konuştu.

Kaynak: ANKA