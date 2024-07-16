En Düşük Emekli Aylığında 'Zam' Adaletsizliği: Maaşları Sadece 27 TL Arttı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonların merakla beklediği en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Peki AKP'nin en düşük emekli maaşına yaptığı düzenlemeyle emekli maaş günü hesabında ne görecek? SGK Uzmanı İsa Karakaş, merak edilenleri ve düzenlemenin ayrıntıları TGRT Haber'e değerlendirdi.

TEK TEK HESAPLADI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle:

"Satır aralarında çok önemli düzenlemeler var. 2019 yılına kadar kök maaş diye bir tabir yoktu. Kök maaş dediğimiz SGK'nın vermiş olduğu maaştır. Diyelim ki kişinin kök maaşı 5 bin 600 TL. Yeni gelen zamla birlikte bu kişinin maaşı 12 bin 500 TL oldu. Yani hazine bu kişiye 6 bin TL kadar sosyal yardımda bulunmuş oldu. Diyelim ki kök maaşı 10 bin TL olan birinin bu zamla alacağı destek 27 TL'ye denk geliyor. Yani birine 6 bin TL destek verilirken birine 27 TL destek sağlanmış oluyor. Burada çok çalışan, yıllarca maaşından çok prim ödeyeni cezalandırıyoruz.

Görünürde bir eşitleme yaptık. Bu eşitleme bizim sosyal sigorta tekniğinin çökmesi demek.

Biz 2023 yılında en düşük emekli maaşını 7500 lira yaptık. Makas iyice daralmıştı. Bunun temmuzda telafi edileceği söylendi. Bu sorun bugün de çözülmedi. Bunun çok büyük sonuçları var. 25 yıl prim ödeyen 10 yıl prim ödeyenle aynı maaşı alırsa bu şekilde insanları sistemde tutamazsınız.

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

3 milyon 700 bin kişinin tamamı 2 bin 500 TL alamayacak. Kök maaşı 10 bin TL olan 27 TL zam almış oldu. Kök maaşı 4 bin 700 TL ve 5 bin 750 TL olanlar yüzde yüzün üzerinde zam almış oldu. Maaşları iki katından fazla zamlanarak 12 bin 500 TL oldu. Kök maaşı 7,8, 9 bin olanların kimisi 50 lira kimisi bin lira kimisi 1500 lira zam almış oldu."