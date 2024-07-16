Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu

AKP'li kurmaylar, en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin 3 teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Raporu dün akşam değerlendiren Erdoğan, alternatifler arasından seçimini yaptı. Erdoğan'ın kararını ise AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.

'TEKLİFİMİZ 53 MADDEDEN OLUŞUYOR'

Güler'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Teklifimiz, 53 maddeden oluşuyor.

Maalesef şu anda hali hazırda bu çalıştığımız kanun teklifini dışında sanki başka konular da çalışıyormuş gibi geçen dönemlerde dezenformasyon amaçlı bilgilerin de olduğunu ifade etmek isterim.

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergilemede güvenliğin sağlanması, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, cezaların caydırıcılığın artırılması, devreden KDV'nin azaltılması amacıyla vergi kanunlarında düzenleme yapıyoruz.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), AKP Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 2)

BAŞKASININ POS CİHAZINI VE IBAN'INI KULLANANLARA CEZA

Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz.

Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri oluşturuyoruz.

Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin hasılatları tespit edilecek. yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde izaha davet edilecekler.

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında cezaların etkinliğinde artırıma gidiyoruz.

Başkasına ait POS cihazını, IBAN'ını kullananlara cezaları artırıyoruz.

Vergi aslını, uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI BELLİ OLDU

Yurt dışı çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz.

Emeklilerin aylık maaşını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz.

2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler (sağda)

(Kira düzenlemesinin sorulması üzerine) Bizim çalışmadığımız konularda basına bilgiler verildi. Teklifimizde böyle bir öneri yer almıyor.

Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz. Bu vergi OECD'ye bağlı ülkeler kapsamında bu küresel şirketin kurulu olduğu ülke tarafından alınacaktır.

Doktor, diş hekimi gibi faaliyet gösteren gelir vergisine tabi mükelleflerimizin belirli zaman aralıklarında denetimler yapılacak. Ortalama bir rakam ortaya çıkarılacak. Bunun verilen beyannameyle arasında yüzde 20'den fazla fark çıkarsa izaha davet edilecek.

MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YANSIYACAK?

(Maaşlara ne zaman yansıyacak?) Kanunlaşma süreci var. Düzenleyeceğiz. Önce kanunlaşacak.

Yurtiçi şirketlerimizde de istisna, teşvik ve muafiyetleri var. Yüzde 10 vergi ödenmesi düzenlemesini getiriyoruz.

Seyyanen değil, sadece 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilerimizin 12 bin 500 TL'ye tamamlanmasıdır.

Kök maaş değişmiyor, eski uygulama değişmiyor. Aynı uygulama devam edecek."

Kaynak: Gerçek Gündem