Samsun'da Bir Erkek Dehşet Saçtı! Eşinin Yüzüne Biber Gazı Sıkıp Bıçakladı

Erkek şiddetinin sonu gelmiyor. Samsun'da bir erkek, eşinin yüzüne biber gazı sıkıp bıçakladı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan erkek ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Samsun'da Bir Erkek Dehşet Saçtı! Eşinin Yüzüne Biber Gazı Sıkıp Bıçakladı

Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bugün saat 06.00 sıralarında, 51 yaşındaki M.Y., biber gazı ve bıçakla 50 yaşındaki eşine saldırdı.

Saldırgan, evlerinin mutfağında 2 çocuk annesi eşinin yüzüne önce biber gazı sıktı, ardından da bıçakladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan E.Y.',nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DEHŞETİ İTİRAF ETTİ

M.Y. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y., "Oğlum F.Y. kumar borcundan dolayı bankadan parça parça 800 bin lira çekti ve ödemedi. 200 bin lirasını ben ödedim. Bu sorunlardan dolayı eşim oğlumu savunduğu için zaman zaman tartışmamız oldu. Emekli maaşımdan başka gelirim yok, ödeyemedim. Oğluma borcunu ödemesini söyledim. Her defasında ödeyeceğini söyledi. Borçlardan dolayı bunalımdaydım. Sabah uyanınca mutfakta olan eşimin yanına gittim. Önce yüzüne biber gazı sıkıp daha sonra da mutfaktaki bıçakla bıçakladım" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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