En Düşük Emekli Aylığı Zammına Sosyal Medyada Tepki Yağdı
Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığı bugün açıklandı. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Kira, kredi kartı, gıda alışverişi derken geçinmekte zorlanan emekliler yapılan 2 bin 500 liralık artışa tepki gösterdi. Her şeye fahiş zam gelirken emeklilere bu kadar düşük oranda zam yapılması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Uzun süredir beklenen emekli aylığına zam kararı çıktı. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu Türkiye’de en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Sosyal medyada açıklanan rakama tepki yağdı.
Emekliler kira ve marketlerdeki fiyatları hatırlatırken, fazla prim ödeyenler de hak kaybı yaşadığını belirterek isyan etti. Öte yandan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir gazetecinin “Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" sorusuna verdiği “Bütçemizin büyüklüğü belli” yanıtı da tepki çekti.
İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları...