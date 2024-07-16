En Düşük Emekli Aylığı Zammına Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Uzun süredir beklenen emekli aylığına zam kararı çıktı. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu Türkiye’de en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Sosyal medyada açıklanan rakama tepki yağdı.

Emekliler kira ve marketlerdeki fiyatları hatırlatırken, fazla prim ödeyenler de hak kaybı yaşadığını belirterek isyan etti. Öte yandan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir gazetecinin “Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" sorusuna verdiği “Bütçemizin büyüklüğü belli” yanıtı da tepki çekti.