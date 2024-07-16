Herkesin Kafasındaki Soru: Emekliler Zamlı Maaşlarını Yarın Alacak Mı?

Emeklinin beklediği zam, yeni düzenleme ile geldi. Buna göre, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilerin maaşı 12 bin 500 TL'ye tamamlanacak. Yarın emekli maaşlarının yatmaya başlamasıyla, zamlı fiyatların mı hesaplarda olacağı konusu kafaları karıştırmıştı. Emeklilerin, zamlı maaşı ne zaman alacağı merak konusu oldu. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama geldi.

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Herkesin Kafasındaki Soru: Emekliler Zamlı Maaşlarını Yarın Alacak Mı?

Asgari yaşamın da altında yaşayan emekliler, 10 bin TL maaşla hayatta kalmaya çalışıyordu. Tabandan gelen kuvvetli itirazlara karşın iktidar, emekli maaşlarına zam yaptı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına yapılan zammı geçtiğimiz dakikalarda duyurdu. Güler, "Seyyanen değil, sadece 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilerimizin 12 bin 500 TL'ye tamamlanmasıdır. Kök maaş değişmiyor, eski uygulama değişmiyor. Aynı uygulama devam edecek" dedi.

Bu açıklama sonrası emeklilerin kafasında yarın alacakları maaşlara zam yansıyıp yansımayacağı kalmıştı. Abdullah Güler, bu sorunun cevabını açıkladı. Güler, "Kanunlaşma süreci var. Düzenleyeceğiz. Önce kanunlaşacak. Herhangi bir mağduriyet yaratmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya göre, emekliler zamlı maaşları bir süre daha alamayacak. Hukuki süreçleri bekleyecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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