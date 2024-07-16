Bu Havalimanı'na 5,5 Yıldır Uçak İnmedi! Bütçeye Bedeli Yıllık 169 Milyon TL!

Balıkesir Merkez Havalimanı'na 5,5 yıldır hiçbir uçak inmedi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, havalimanını gündeme taşıdığı konuşmasında, havalimanının yıllık giderinin 169 milyon TL olduğunu belirtti. Sarı ayrıca, "Orada Balıkesir ekonomisine ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak projeler hayata getirelim. Durduğu yerde en azından size masraf olmasın" dedi.

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Bu Havalimanı'na 5,5 Yıldır Uçak İnmedi! Bütçeye Bedeli Yıllık 169 Milyon TL!

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın tarifeli uçaklara açılması gerektiğini söyledi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir Merkez Havalimanı'na 5,5 yıldır tarifeli tek bir uçağın inmediğini söyledi.

'ÖDENEN PARALAR GERÇEKTEN İÇ VE YÜREK YAKICI'

Havalimanının tarifeli uçaklara açılmasını isteyen Sarı, şunları kaydetti:

"Havaalanı, donanımıyla da aslında nitelikli bir havaalanı. Donanımsal anlamda her türlü altyapısı ve niteliği hazır olmasına rağmen ne yazık ki faaliyete geçemiyor. Bu havaalanı kişiye özel yapılmış bir havaalanıdır. Bu havaalanına sadece özel uçaklar, kargo uçakları iniyor ama vatandaşımızın hizmetine ne yazık ki kullandırılamıyor. O zaman kime yapıldıysa bu havaalanı, hangi şahsın talebiyle yapıldıysa gelsin bedelini o ödesin. Aradan geçen yıllarla buraya ödenen paralar gerçekten iç ve yürek yakıcı."

'YÜZ KIZARTICI BİR YATIRIM'

Havalimanının her yıl katlanarak artan bir yatırım maliyeti olduğunu vurgulayan Sarı, "Havaalanının gelir ve gider dengesine baktığımızda bunca yıl sonunda elde ettiği gelir 1 milyon lira. Giderine baktığımızda, 169 milyon lira. Yani 169'da 1 geliri olan ve kendini amorti etmesi imkansız olan bu yatırım aslında yüz kızartıcı bir yatırım" ifadelerini kullandı.

Bu durum karşısında havalimanının Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devredilmesini isteyen Sarı, "Biz oraya fuar, kongre merkezi yapalım. Orada Balıkesir ekonomisine ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak projeler hayata getirelim. Durduğu yerde en azından size masraf olmasın" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Balıkesir Yeni Havalimanı - Açılış
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