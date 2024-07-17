Vergi Paketi'nden Ceza Üstüne Ceza Çıktı... Bunu Yapmayan Yandı! 3 Bin 400 Liradan 10 Bin Liraya Yükseldi

En düşük emekli aylığına yapılan düzenleme sonra 10 bin TL maaş alan emeklinin yeni maaşı 12 bin 500 TL oldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, dün yaptığı açıklamada Vergi Paketi'ndeki detayları paylaştı. Bu detaylardan biri de başkalarının POS cihazı ve IBAN'ını kullananlara yönelikti. Güler, cezaların artırılacağı söylemiş fakat rakam vermemişti. Türkiye gazetesinin haberinde ise cezanın ayrıntılarına yer verildi.

IBAN VE POS CEZASI NE KADAR?

Buna göre, başkalarının IBAN’ını kullanan ve kullandırana asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde, ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek. Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde usulsüzlük cezası kesilecek.

Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak. Paketle, POS cihazını başka mükelleflere kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilmesi öneriliyor. Her bir tespit için bilanço esasında defter tutanlara 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 lira ceza kesilecek.

3 BİN 400 LİRADAN 10 BİN LİRAYA ÇIKTI

Vergi usulsüzlük cezalarında ise tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Bazı fiillerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları da artırıyor. Örneğin; fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hâllerinde uygulanan 3 bin 400 lira ceza tutarı, birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak, daha sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.