MSB'den Yunan Bakan'a Sert Tepki: 'Düzeysiz, Yalan, İftira...'

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Kıbrıs'taki Mari limanında deniz üssü kurma kararı almalarının ardından Türk askerini 'işgalci' olarak nitelemişti. MSB ise Dendias'ın sözlerine "Dendias’ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz" diye tepki gösterdi.

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MSB'den Yunan Bakan'a Sert Tepki: 'Düzeysiz, Yalan, İftira...'

Kıbrıs'taki Mari limanında deniz üssü kararı alınması sonrası Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklamasına Milli Savunma Bakanlığı sert tepki gösterdi.

MSB, Dendias'ın açıklamasına "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan, Mari limanında savaş gemilerinin yanaşabileceği kapasitede deniz üssü kurma kararı almıştı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikol Dendias, “Mari’de deniz üssü inşa edilmesi önceliklerimiz arasında” demişti.

Dendias, EOKA terör örgütüne 'en derin saygılarını ve vatansever şükranlarını" sunmuş, Türk askerini Kıbrıs'ta bir kez daha 'işgalci' olarak nitelemişti.

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