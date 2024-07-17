Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınmıştı: Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Türkiye'ye Dönüyor

Suudi Arabistan’da 2 hafta önce gözaltına alınan ve 11 Temmuz'da serbest bırakılan gazeteci Kurtuluş Demirbaş, bugün Türkiye'ye dönüyor.

Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınmıştı: Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Türkiye'ye Dönüyor

U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli olarak gittiği Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde 5 Temmuz'da gözaltına alınan ve bir hafta sonra serbest bırakılan gazeteci Kurtuluş Demirbaş, bugün Türkiye'ye dönecek.

Demirbaş, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki havalimanında yaptığı açıklamada, "Benim bu süreçte arkamda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, daha sonra Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a ve tüm Türk personeline, benim arkamda olan, bana her gün moral veren, tüm ihtiyacımla ilgilenen tüm Türk personeline sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Demirbaş'ın bugün önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya gitmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.

U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirilmişti.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.

Demirbaş, 11 Temmuz'da Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverilmişti.

Kaynak: AA

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