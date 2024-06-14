Bakan Güler, Lüksemburg ve Yunanistan savunma bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

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Bakan Güler, Lüksemburg ve Yunanistan savunma bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lüksemburg Savunma Bakanı Yuriko Backes ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Lüksemburg Savunma Bakanı Backes ve Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile ayrı ayrı görüştü.

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Kaynak: AA

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Yaşar Güler NATO Milli Savunma Bakanlığı
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