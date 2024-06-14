İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı’nın geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığı öğrenilmişti. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve dün yoğun bakıma alınan Yusuf Kavaklı’dan üzücü haber geldi.

Bir televizyonda yaptığı programla tanınan Yusuf Kavaklı zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündem oluyordu. Kavaklı canlı yayında, "Kadınsa çamaşırımı yıkayacak, yemeğimi yapacak, evi temizleyecek, yatağımı serecek! Allah emretmiş bunu be! Ne konuşuyorsun sen? Yapmayacaksan niye geldin?" ifadelerini kullanmasına tepki gelmişti. Yusuf Kavaklı, hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Yusuf Kavaklı'nın cenaze namazının cumartesi öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN İLAHİYATÇI KAVAKLI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ilahiyatçı Yusuf Kavaklı için başsağlığı diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

YUSUF KAVAKLI KİMDİR

Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde bitirdi. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak memuriyete başladı.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa endüstri meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesine tayin edildi.



1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde Öğretmen ve Müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında vatani görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229.piyade alayında tamamladı.

Askerlik görevi bitince Diyanet İşleri Başkanlığında denetçi imtihanına girdi ve 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin oldu.

1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca Belçika‘ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi. 1982-1986 yılları arasında Belçika’da din dersi öğretmenliği yaptı.