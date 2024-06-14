İBB bir ilke imza atıyor: Glutensiz gıda fabrikası açacak

Türkiye'nin ilk glutensiz gıda fabrikasının, İBB tarafından açılacağı kaydedildi.

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İBB bir ilke imza atıyor: Glutensiz gıda fabrikası açacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Temmuz ayında açılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın ikinci etap çalışmaları kapsamında açılacak tesiste, sadece bisküvi ve glutensiz ürünler üretilecek.

Yakın zamanda hizmete girecek yeni tesis, Türkiye'nin ilk, seri, glütensiz gıda üretim hattına sahip tesisi olacak. Fabrikada, başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere, glüten hassasiyeti olanlara yönelik ürünler üretilecek. Fabrikada glütensiz ekmek, un ve kurabiyelerin yansıra glütensiz makarna ve daha pek çok ürün çeşidi hazırlanabilecek. Böylece daha çok ürün çeşidine, erişim mümkün olabilecek.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN SİPARİŞ MÜMKÜN OLACAK

İstanbul Halk Ekmek (İHE), glütensiz ürünleri üreterek yurt dışından ithal edilen ürünlere olan bağımlılıkları azaltmayı hedefliyor. Böylece çölyak ve fenilketonüri hastaları, kendi lezzet kültürlerine uygun ürünlere sağlıklı bir şekilde ulaşma imkanı buluyor.

Ayrıca İHE, e-devlet üzerinden alınan sağlık raporlarını ileten hastalara, glütensiz ürünleri indirimli şekilde sunuyor. İHE’nin glütensiz ürünlerine https://esiparis.ihe.istanbul/ üzerinden, ülkenin dört bir yanından ulaşmak mümkün.

Kaynak: ANKA

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