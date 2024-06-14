Pegasus, bayram tatili için 97 ek sefer düzenleyecek

Kurban Bayramı tatili için Pegasus Havayolları ek seferler düzenlediğini duyurdu. Tatil için 14-24 Haziran tarihlerinde tam 97 ek sefer planlandı.

Pegasus, bayram tatili için 97 ek sefer düzenleyecek

Pegasus Havayolları, ek seferlerin 64'ü iç hatlara, 28'i KKTC'ye, 4'ü İtalya'ya ve 1'i ise Kuveyt'e düzenlenecek. Bayram nedeniyle yolcuların en çok tercih ettiği uçuş noktaları Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir oldu.

KKTC'ye yoğun yolcu talebi nedeniyle Sabiha Gökçen, Antalya ve İzmir havalimanlarından ek sefer düzenlenecek.

THY Kurban Bayramı tatili için 90 ek sefer düzenleyecekTHY Kurban Bayramı tatili için 90 ek sefer düzenleyecekGüncel

Pegasus yolcuları, yurt dışında ise İtalya'yı tercih etti.

Kaynak: AA

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