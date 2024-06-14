Pegasus, bayram tatili için 97 ek sefer düzenleyecek
Kurban Bayramı tatili için Pegasus Havayolları ek seferler düzenlediğini duyurdu. Tatil için 14-24 Haziran tarihlerinde tam 97 ek sefer planlandı.
Pegasus Havayolları, ek seferlerin 64'ü iç hatlara, 28'i KKTC'ye, 4'ü İtalya'ya ve 1'i ise Kuveyt'e düzenlenecek. Bayram nedeniyle yolcuların en çok tercih ettiği uçuş noktaları Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir oldu.
KKTC'ye yoğun yolcu talebi nedeniyle Sabiha Gökçen, Antalya ve İzmir havalimanlarından ek sefer düzenlenecek.
Pegasus yolcuları, yurt dışında ise İtalya'yı tercih etti.
Kaynak: AA