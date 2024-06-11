THY Kurban Bayramı tatili için 90 ek sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlara ek olarak 90 sefer planladığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, tatil kapsamında 13-23 Haziran'da 18'i AJet'in olmak üzere toplam 90 ilave sefer düzenleyecek.

Hava yolu şirketi, yolcu ve istasyonlardan gelecek taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapabilecek.

Kaynak: AA