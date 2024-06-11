Teleferik kazası sonrası tutuklanmıştı: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, geçtiğimiz aylarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı bir teleferik kazası meydana gelmişti.

Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazayla ilgili

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hâkim karşısına çıkan, dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmıştı.

Kaza üzerinden 2 ay geçmesinin arından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem