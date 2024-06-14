Fahrettin Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması

Bakan Koca, 'Onaylı Randevu Sistemi' hakkında bir paylaşımda bulundu. Koca, "Türkiye çapındaki ilk sonuçlarını bayramdan sonra yapacağımız basın toplantısında açıklayacağız" dedi.

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Fahrettin Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Onaylı Randevu Sistemi'nin sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Onaylı Randevu Döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi yüzde 50’nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin yüzde 90’ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı. Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50’den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onaylı Randevu Dönemi 13 Mayısta başladı. Türkiye çapındaki ilk sonuçlarını bayramdan sonra yapacağımız basın toplantısında açıklayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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