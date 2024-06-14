Vera'dan babası Tayfun Kahraman'a 'Babalar Günü' hediyesi

Gezi Davası tutsağı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızları Vera'nın babalar günü için resim çizdiğini paylaştı. Meriç Kahraman, "Vera kahramanının görmediği pelerinini eklemiş, resmini çizmiş. Babasına vermek üzere hazırlamış. Ama ulaştıramayacağız, çünkü bu tip el işlerinin hapishaneye girmesi yasak. Tayfun buna bile Vera’yı eğlendirecek bir hikaye bulacak eminim" ifadelerini kullandı.

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Tayfun Kahraman, Gezi Parkı olaylarını finanse etmekle suçlandığı davada, 25 Nisan 2022'de, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi ile birlikte 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutuklanmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi başkanı olarak görev yapan Kahraman'ın özgür kalması için, başta kendisi gibi şehir planlamacısı olan eşi Dr. Meriç Kahraman olmak üzere pek çok kişi çağrıda bulunuyor.

X hesabından paylaşım yapan Meriç Kahraman, kızları Vera'nın babası için babalar gününe özel yaptığı resmi paylaştı.

Kahraman, paylaşımında şunları söyledi:

"Vera, babalar günü için videoda gösterdiği resmi yapmış. Basit gelebilir ama altında 112 haftadır süren bir gerçek var. Vera her cuma günü pelerinsiz bir süper kahramanla buluşmaya gidiyor. O kahraman bir saatlik görüşlere büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Vera en güzel kahkahalarını haftada bir gün, Cuma günü, camın arkasından gördüğü babasıyla konuşurken atıyor. Tayfun, bizi ayıran cam bölmeyi bir sahne gibi kullanıp gösteriler yapıyor, uydurduğu muhteşem hikayelerle Vera’yı büyülüyor, çeşitli hayvan taklitleri yaparak Vera’yı eğlendiriyor, gece okuyabilseydim keşke diye yazdığı masalları anlatarak Vera’nın hayallerini süslüyor. “Görüş bitti” sesi gelip de telefonların sesi kapandığında görevliler gelip kendisini götürene kadar ise pantomim yaparak bu kısa süreyi de değerlendiriyor. Vera Cuma sabahları her zaman heyecanlı. Başta yadırgasa da artık infaz koruma memurlarını görünce artık kendiliğinden ellerini kaldırıyor, üstü didik didik aranarak girdiği cezaevinde babasını gördüğü anda gözlerinin içi parlıyor. 1 saatliğine dünyanın en mutlu ailesi oluyoruz. Geriye kalan 6 gün 23 saat’i bu bir saati bekleyerek geçiriyoruz. Tayfun bize 1 saatte, geriye kalan tüm zor saatleri unutturuyor. Vera o görüşte babasından duyduğu heyecanlı hikayeleri hafta boyunca anlatıyor. Tayfun ise hafta boyunca bir sonraki 1 saate hazırlanıyor. 112 ziyarette 112 kusursuz performans.

'BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN'

Her ziyarette yaratıcı bir şeyle gelmeyi başarıyor. Her seferinde “acaba bu sefer ne yapacak” diye merak ederek gidiyoruz. Çizdiği resimler, yazdığı mektuplar, 10 dakikalık telefon görüşmeleriyle kısıtlı imkanları kızıyla iletişim kurmak için seferber ediyor. Haksızlığın ağırlığı altında ezilmek ve hayata küsmek yerine, Vera’nın yüzünde bir tebessüm fazla olsun diye büyük bir ciddiyetle her hafta hazırlanan bir kahramanımız var. Doğasına, kentine, ülkesine, halkına da aynı sevgi ve özenle yaklaştığına herkes şahittir. Vera kahramanının görmediği pelerinini eklemiş, resmini çizmiş. Babasına vermek üzere hazırlamış. Ama ulaştıramayacağız, çünkü bu tip el işlerinin hapishaneye girmesi yasak. Tayfun buna bile Vera’yı eğlendirecek bir hikaye bulacak eminim. Kahramanlar böyledir... İyi ki evimizin, ailemizin babasısın Tayfun Kahraman. Ne mutlu bize. Babalar günün kutlu olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tayfun Kahraman Gezi davası
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