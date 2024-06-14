Validen bayram yolcularına uyarı: En çok kaza yaşanan 20 nokta

Dokuz gün ilan edilen Kurban Bayramı tatilinde 10 milyonu aşkın kişinin Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere farklı yerlere seyahate çıkması öngörülüyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı trafik kazalarının en yoğun yaşandığı bayram yolculukları için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimler, en çok trafik kazası yaşanan kara yollarını belirledi ve ilgili valiliklere de bildirildi. 2021'den 2024'e son 3 yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde devlet kara yollarında meydana gelen trafik kaza yoğunluk bilgisine göre, Türkiye'de 20 kara nokta bulunuyor.

"BAYRAM YERİNE CENAZE KALDIRILMASINI İSTEMİYORUZ"

Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, bayram tatilinde ülke genelinde çok ciddi nüfus hareketliliği oluşacağını söyledi. Arat, "Buna paralel olarak ülke genelinde pek çok tedbir alındı. Amacımız, vatandaşlarımızın bu bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi. Buna dönük tüm kamu kurum kuruluşları teyakkuz halinde çalışacak. Birinci önceliğimiz, bu yoğun hareketliliğin geçeceği trafik yoğunluğu ve ona bağlı geçmiş yıllarda yaşadığımız acı tecrübeler var. Trafik kazaları. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybediyor. İnsanlarımızın bayram yapma yerine cenaze kaldırması, hastanelerde yaralıların koşmasını istemiyoruz. Bu nedenle hedef, sıfır can kaybı. Kazaların minimuma indirilmesi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın talimatları var" dedi.

OTOBÜSLERDE EMNİYET KEMERİ

Bu bayram ülke genelinde 12 binin üzerinde trafik timi ve bütün mobil araçların yollarda olacağını, EDS'lerin açık olacağını anlatan Hulusi Arat, "Yakalanma algısı riski görünür olabilmesi için de tüm timlerimiz, görevlilerimiz görünür halde açık alanlarda olacak. Maksat ceza yazmak, yakalamak değil. Hız limitlerini düşürmek, telefon görüşmesi gibi dikkat dağıtıcı şeyleri sürücülerimizin yapmasını engellemek. Yolcu otobüslerinde emniyet kemeri uygulaması önemli. Buna uyulmadığında kazalarda nasıl acı sonuçlar ortaya çıktığını hep birlikte gördük. Görevlilerimiz otogarların çıkışında otobüslere yolcu gibi binerek, emniyet kemeri uygulamasını kontrol ediyor. Bu bayram boyunca ona da çok dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Ülke genelinde 20 kara nokta olduğunu aktaran Arat, "Bunun 3'ü kendi il sınırlarımız, Antalya içinde. Bu kara noktalarda ekiplerimiz devamlı görünür ve hareket halinde kontrol edecek. Oralarda usulsüz park özellikle istemiyoruz. Tarım araçlarının gece trafiğe çıkmasını istemiyoruz ki zaten yasak. Sürücüler kurallara uyacak, biz de denetleyeceğiz" dedi.

EN TEHLİKELİ 20 KARA NOKTA

Antalya Vali vekili Hulusi Arat, son 3 yılın bayramlarında en çok kazanın yaşandığı 'kara nokta'ları ise şöyle sıraladı;

1- Antalya: Beyşehir-Antalya devlet yol ayrımı ile Akseki devlet yol ayrımı arası, Manavgat Bölge Trafik. Yol uzunluğu 38 km, kaza sayısı 35, kaza yoğunluğu 0,92.

2- Balıkesir: Çanakkale-Balıkesir il sınırı ile Balıkesir devlet yolu ayrımı arası, Edremit Bölge Trafik. Yol uzunluğu 36 km, kaza sayısı 32, kaza yoğunluğu 0,89.

3- Samsun: Sinop-Samsun devlet yolu ayrımı ile Ladik devlet yolu ayrımı Toptepe arası, Samsun Bölge Trafik. Yol uzunluğu 57 km, kaza sayısı 50, kaza yoğunluğu 0,88.

4- İstanbul: Çatalca devlet yolu ayrımı ile Tekirdağ-İstanbul il sınırı arası, Silivri Bölge Trafik. Yol uzunluğu 52 km, kaza sayısı 45, kaza yoğunluğu 0,87.

5- Mersin: Mut devlet yolu ayrımı ile Silifke Çeşmeli Kavşağı arası, Mersin Bölge Trafik. Yol uzunluğu 61 km, kaza sayısı 52, kaza yoğunluğu 0,85.

6- Ankara: Ankara çevre otoyolu ayrımı ile Ankara-Kırıkkale il sınırı arası, Ankara Bölge Trafik. Yol uzunluğu 37 km, kaza sayısı 31, kaza yoğunluğu 0,84.

7- Antalya: Akseki devlet yol ayrımı ile Demirtaş il yolu ayrımı arası, Alanya Bölge Trafik. Yol uzunluğu 70 km, kaza sayısı 57, kaza yoğunluğu 0,81.

8- Amasya: Çorum-Amasya il sınırı ile Amasya-Samsun il sınırı arası, Merzifon Bölge Trafik. Yol uzunluğu 61 km, kaza sayısı 43, kaza yoğunluğu 0,70.

9- Kırıkkale: Ankara-Kırıkkale il sınırı ile Kırıkkale-Yozgat il sınırı arası, Kırıkkale Bölge Trafik. Yol uzunluğu 74 km, kaza sayısı 51, kaza yoğunluğu 0,69.

10- Samsun: Bafra-Kavak devlet yol ayrımı ile Samsun-Ordu il sınırı arası, Samsun Bölge Trafik. Yol uzunluğu 85 km, kaza sayısı 53, kaza yoğunluğu 0,62.

11- Yozgat: Yerköy devlet yol ayrımı ile Kırıkkale-Yozgat il sınırı arası, Yerköy Bölge Trafik. Yol uzunluğu 49 km, kaza sayısı 30, kaza yoğunluğu 0,61.

12- Afyonkarahisar: Çifteler-Emirdağ devlet yol ayrımı ile Afyon-Eskişehir il sınırı arası, Emirdağ Bölge Trafik. Yol uzunluğu 18 km, kaza sayısı 11, kaza yoğunluğu 0,61.

13- Aydın: İzmir-Aydın il sınırı ile Söke arası, Aydın Bölge Trafik. Yol uzunluğu 30 km, kaza sayısı 17, kaza yoğunluğu 0,57.

14- Hatay: Samandağ iskelesi ile Kırıkhan-Yayladağ arası, Hatay Bölge Trafik. Yol uzunluğu 23 km, kaza sayısı 13, kaza yoğunluğu 0,57.

15- Balıkesir: Balıkesir devlet yolu ayrımı ile Balıkesir-İzmir il sınırı arası, Edremit Bölge Trafik. Yol uzunluğu 59 km, kaza sayısı 33, kaza yoğunluğu 0,56.

16- Tokat: Niksar-Tokat devlet yolu ayrımı ile Amasya-Tokat il sınırı arası, Erbaa Bölge Trafik. Yol uzunluğu 52 km, kaza sayısı 28, kaza yoğunluğu 0,54.

17- Giresun: Gümüşhane devlet yolu ayrımı ile Giresun-Trabzon il sınırı arası, Görele Bölge Trafik. Yol uzunluğu 30 km, kaza sayısı 16, kaza yoğunluğu 0,53.

18- Antalya: Elmalı devlet yolu ayrımı ile Altınkaya-Kumluca il yolu ayrımı arası, Kumluca Bölge Trafik. Yol uzunluğu 15 km, kaza sayısı 8, kaza yoğunluğu 0,53.

19- Ordu: Samsun-Ordu il sınırı ile Aybastı yolu ayrımı arası, Fatsa Bölge Trafik. Yol uzunluğu 35 km, kaza sayısı 18, kaza yoğunluğu 0,51.

20- Muğla: Karatoprak-Turgut Reis İskelesi ile Güllük il yolu ayrımı, Bodrum Bölge Trafik. Yol uzunluğu 53 km, kaza sayısı 37, kaza yoğunluğu 0,51.