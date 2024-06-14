Bakan Yerlikaya'dan trafik tedbiri açıklaması: 66 bin 92 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Bayram tatili için emniyet ve jandarma teşkilatından toplam 66 bin 92 personelin görevlendirildiği söyledi.

Bakan Yerlikaya'dan trafik tedbiri açıklaması: 66 bin 92 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, “9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir” ifadelerine ye verdi.
Yerlikaya paylaşımında Kurban Bayramı tatili boyunca bin 63 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 EDS’nin yol denetimleri yapacağını kaydetti.

Yerlikaya paylaşımının devamında, “Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım” dedi.

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