CHP'den ‘uygunsuz kıyafet’ gerekçesiyle mezuniyete alınmayan öğrenciler hakkında okul yönetimine tepki: Siz sapık mısınız?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gebze’de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde bazı kız öğrencileri “kıyafetleri uygunsuz” diyerek mezuniyet törenine alınmamasına tepki gösterdi.

Akdoğan, yaptığı açıklamada okul yönetimini, “Kardeşim siz sapık mısınız? Niye çoluğun çocuğun kıyafetiyle uğraşıyorsunuz? Bir tane aklıevvel okul müdürü olayları öyle büyütmüş ki okulun kapısına Jandarma gelmiş. Niye? Kız çocuklarının kıyafeti okuldaki törene katılmaya uygun değilmiş. Olaylar o kadar büyümüş. Çocukların yanında annesi var babası var. Çocuklar başarılı olmuşlar mezun olmuşlar. Bunu bu kadar büyük bir mesele haline nasıl getirebiliyorsunuz? Gerçekten anlamak zor'' sözleriyle eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tepki çeken konuyu ''basit bir olay'' olarak nitelemesini de eleştiren Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''Gelelim Milli Eğitim Bakanına. Milli Eğitim Bakanı da bunu savunmaya kalkıyor. Milli Eğitim Bakanı da okulu müdafaa etmeye kalkıyor. İki tane müfettiş görevlendirilmiş. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sizin yüzünüzden çocuklar yetişkinlik çağına geldiğinde, dininden, imanından, manevi değerinden, ne varsa uzaklaşıyor. Düşün artık insanların yakasından.''

'SİZİN BU BASKICI, GERİCİ, YOBAZ, KARANLIK ZİHNİYETİNİZE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Akdoğan Millî Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile başlattığı ÇEDES projesini de hatırlatan Akdoğan şunları söyledi:

''ÇEDES diye bir proje getirdiniz, imamları, hocaları okullara gönderdiniz. Camilere çocuklar, gençler alışsın diye orada bowling oynatıp, ip atlatıyorsunuz. Camide hoca vaaz verir, ibadet ettirir. Okullarda öğretmenler eğitim öğretim yaptırır. Türkiye'de bütün kurumları bütün kavramları birbirine karıştırdığınız gibi bunu da birbirine karıştırıyorsunuz. Düşün artık milletin yakasından. Sizin bu baskıcı, gerici, yobaz, karanlık zihniyetinize geçit vermeyeceğiz.''

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'de Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerin kıyafetleri gerekçe gösterilerek mezuniyet törenine alınmamıştı.

Öğrenciler ve velileri okul yönetimine tepki gösterirken, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın okula gelmesi üzerine öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katılmıştı. Kocaeli Valiliği ise yaşanan olayla ilgili müfettiş görevlendirmişti.

Kaynak: ANKA