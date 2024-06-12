MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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