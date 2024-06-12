Bakanlık, Kanal İstanbul güzergâhındaki iki arsayı satışa çıkardı

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, 5969 ada 9 parsel ve 6006 ada 1 parseldeki taşınmazların toplam yüzölçümü 374.89. İmar durumu konut alanı olarak ifade edilen taşınmazlar için 2 milyon 922 bin 800 TL ve 4 milyon 575 bin TL muhammen bedel isteniyor. Haraççı Mahallesi’ndeki arsalar için de 9 milyon 607 bin 540 TL’lik muhammen bedel talep edilmişti.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kanal İstanbul projesinin imar planına ilişkin açtığı dava geçen aylarda karara bağlandı. Mahkeme bakanlığın işleminin hukuka uygun olmadığına hükmetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu karar, Kanal İstanbul projesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir” açıklaması yapmıştı.