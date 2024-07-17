İlçe Milli Eğitim'den Talimat! Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Öğrenci Servisleri Kaldırılacak

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında bir dizi kararlar alan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dokuz mahallenin muhtarına yazı gönderdi. Müdürlük tarafından 2024- 2025 eğitim öğretim yılında dokuz köydeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okullarına servislerle taşınamayacağı iletildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre; Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Cirit imzası ile yayımlanan temel eğitim taşıma planlama kararları kapsamında Ağaçlı, Burunköy, Güllübahçe Kemalpaşa, Serçin, Yeniköy, Yuvaca, Yenicami ve Bağarası Mahalle muhtarlıklarına gönderilen yazıda öğrencilerin taşınmayacağı belirtildi. Yazıda öte yandan, Söke'deki bazı mahallelerdeki lise öğrencilerinin de taşıma kapsamından çıkarıldığı bilgisi verildi.

'ÖĞRENCİLERE ZULÜM'

Kararı, 'Öğrencilere zulüm' olarak değerlendiren Eğitim Sen Söke Baş Temsilcisi Murat Karayeğit, şöyle konuştu:

'Kaldırılan sadece öğrenci servisleri olmayacaktır. Köylerden gelen öğrencilerin öğle yemekleri de olmayacaktır. Derin yoksulluğun yaşandığı bugünlerde de çocuklarımız sağlıklı bir öğün yiyemezken açlığa mahkum edileceklerdir. Alt gelir seviyesinde yer alan bu çocuklar 60 TL yemek ücreti, 50 TL de yol ücreti vermesi halinde günlük en az 100 TL ödemek zorunda kalacaktır. Asgari ücretle çalışan bir anne ve babanın bir aylık maaşı okula ulaşım ve bir öğün yemeğe gidecektir.'