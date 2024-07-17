Bankalarda Faiz Getirisi Pik Yaptı! 1 Emekli Maaşına Yaklaştı
Bankalar mevduat faizlerini güncellemeye devam ediyor. 100 bin liranın 92 günlük getirisi en düşük emekli maaşına yaklaştı. Böylece 100 bin liranın aylık getirisi de zirve yapmış oldu. İşte bankaların faiz oranları ve 100 bin liraya getiriler...
Bankalardaki mevduat faiz oranları yükselmeye devam ediyor. En son verilere göre 100 bin liranın aylık getirisi zirveyi gördü. 92 günlük getirisi 12 bin 500 TL'ye; böylelikle de 1 emekli maaşına yaklaşmış oldu. 100 bin liranın 32 günlük getirisi ise 4 bin 226 lira.
İşte bankaların faiz oranları:
AKBANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 53
Net kazanç: 12.323,22 TL
Vade sonu tutar: 112.323,22 TL
QNB FİNANSBANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 38,25
Net kazanç: 8.893,65 TL
Vade sonu tutar: 108.893,65 TL
DENİZBANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
ING
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 23
Net kazanç: 5.347,81 TL
Vade sonu tutar: 105.347,81 TL
ODEABANK
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 51
Net kazanç: 11.858,20 TL
Vade sonu tutar: 111.858,20 TL
İŞ BANKASI
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 43
Net kazanç: 9.998,09 TL
Vade sonu tutar: 109.998,09 TL
GARANTİ BBVA
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
NKOLAY
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 49
Net kazanç: 11.393,17 TL
Vade sonu tutar: 111.393,17 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Anapara: 100.000 TL
Mevduat faiz oranı: % 43
Net kazanç: 9.998,09 TL
Vade sonu tutar: 109.998,09 TL
İŞTE FAİZ ORANLARI
Mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları ise şöyle:
- 1 aya kadar vadede yüzde 54.83,
- 3 aya kadar vadede yüzde 59.45,
- 6 aya kadar vadede yüzde 56.98,
- 1 yıla kadar vadede yüzde 50.31,
- 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 42.06.