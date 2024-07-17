Bankalarda Faiz Getirisi Pik Yaptı! 1 Emekli Maaşına Yaklaştı

Bankalardaki mevduat faiz oranları yükselmeye devam ediyor. En son verilere göre 100 bin liranın aylık getirisi zirveyi gördü. 92 günlük getirisi 12 bin 500 TL'ye; böylelikle de 1 emekli maaşına yaklaşmış oldu. 100 bin liranın 32 günlük getirisi ise 4 bin 226 lira.

İşte bankaların faiz oranları:

AKBANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 53

Net kazanç: 12.323,22 TL

Vade sonu tutar: 112.323,22 TL

QNB FİNANSBANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 38,25

Net kazanç: 8.893,65 TL

Vade sonu tutar: 108.893,65 TL

DENİZBANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

ING

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 23

Net kazanç: 5.347,81 TL

Vade sonu tutar: 105.347,81 TL

ODEABANK

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 51

Net kazanç: 11.858,20 TL

Vade sonu tutar: 111.858,20 TL

İŞ BANKASI

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 43

Net kazanç: 9.998,09 TL

Vade sonu tutar: 109.998,09 TL

GARANTİ BBVA

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

NKOLAY

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 49

Net kazanç: 11.393,17 TL

Vade sonu tutar: 111.393,17 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Anapara: 100.000 TL

Mevduat faiz oranı: % 43

Net kazanç: 9.998,09 TL

Vade sonu tutar: 109.998,09 TL

İŞTE FAİZ ORANLARI

Mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları ise şöyle: