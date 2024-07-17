Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Daha da Kavrulacağız, Asıl Sıcaklar Şimdi Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının artmaya devam etmesi bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

Hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğini belirten Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme ve bol sıvı tüketme konusunda İstanbul'u uyardı.

Öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamaları istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ

18 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE GÜNÜ

19 TEMMUZ 2024 CUMA GÜNÜ

20 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ GÜNÜ

21 TEMMUZ 2024 PAZAR GÜNÜ

Kaynak: Gerçek Gündem