Milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'te: EYT düzenlemesi görüşülmeden gerginlik çıktı

EYT düzenlemesinin komisyon görüşmeleri başlamadan önce muhalefet milletvekilleri düzenlemenin eksik olduğunu belirterek hükümeti protesto etti. Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenlemeyle ilgili görüşmeler henüz başlamadan gerginlik yaşandı.

Milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'te: EYT düzenlemesi görüşülmeden gerginlik çıktı

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

MUHALEFET “DÜZENLEME EKSİK” DEDİ

Görüşmelerden önce muhalefet milletvekilleri, düzenlemenin eksik olduğu gerekçesi ile teklifi protesto etti.

Milletvekilleri, yaş şartı kalksa da prim şartının kalkmadığına vurgu yaptı. Komisyonda yaşanan tartışmalarda hem katsayı hem de prim gün sayısı konusunda mağduriyet oluştuğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAMADAN GERGİNLİK

Ellerinde dövizlerle salona gelen milletvekilleri, düzenlemeye tepki gösterdi. O esnada salonda olan AKP milletvekilleri ile muhalefet arasında kısa süreli bir gerginlik ve sözlü sataşma yaşandı.

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