Bakan Bilgin, 'değiştirmiyoruz' dedi, EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı!

"EYT'DE KADEMELİ PRİM ŞARTI GETİRİLDİ"

Akbaşoğlu'nun 'mevzuatı' işaret etmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, "8.9.1999 öncesi sigortalı olanlar için yaş koşulu kaldırıldı. Kadınlar 20 yıl erkekler 25 yılda emekli olabilecek. Ancak kısmi emeklilik (3600 gün) için yaş şartı korundu. EYT'de kademeli prim günü şartı! 5000 prim gün sayısı ile emekli olunamayacak. İşçilerin prim gün sayısı (1995-99 arası girişliler için) 5750-5975 gün arasında değişiyor. Bağkur ve Emekli Sandığı sigortalıları için kadınlarda 7200, erkekler ise 9 bin gün prim gün şartı var" dedi.