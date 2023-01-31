Bakan Bilgin, 'değiştirmiyoruz' dedi, EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin yasalaşması beklenirken, EYT'lilere prim şartı getirildi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı. EYT'de kademeli prim şartı getirildiğini belirten Prof. Dr. Aziz Çelik, "EYT’lilerin işyeri değiştirmesinin önü kapatıldı" dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. Prime takılanlar olmayacak" demişti.
Bilgin'in bu açıklamasının ardından AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tarafından paylaşılan EYT düzenlemesinin detaylarında, "Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak" ifadelerine yer verildi.
"EYT'DE KADEMELİ PRİM ŞARTI GETİRİLDİ"
Akbaşoğlu'nun 'mevzuatı' işaret etmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, "8.9.1999 öncesi sigortalı olanlar için yaş koşulu kaldırıldı. Kadınlar 20 yıl erkekler 25 yılda emekli olabilecek. Ancak kısmi emeklilik (3600 gün) için yaş şartı korundu. EYT'de kademeli prim günü şartı! 5000 prim gün sayısı ile emekli olunamayacak. İşçilerin prim gün sayısı (1995-99 arası girişliler için) 5750-5975 gün arasında değişiyor. Bağkur ve Emekli Sandığı sigortalıları için kadınlarda 7200, erkekler ise 9 bin gün prim gün şartı var" dedi.
"EMEKLİLİKTE BİR GÜNE 20 YIL FARK"
Çelik, "9.9.1999 sonrası sigortalılar için kademeli geçiş yok. EYT kapsamından bir gün sonra 9.9.1999'da işe giren bir kadın işçi 20 yıl, bir erkek işçi ise 17 yıl daha geç emekli olacak. 1 güne 17 yıl, 1 güne 20 yıl fark olacak" ifadelerini kullandı.