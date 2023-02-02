Sera Kadıgil: AKP'li erkekler için uygulanan koruma kararları kadınlardan esirgeniyor

Kadıgil, Canan Semiz’in, yaklaşık 3 yıldır boşanmaya çalıştığı ve hakkında defalarca kez koruma kararı aldırdığı, koruma kararını ihlal etmesine rağmen zorlama hapsi kararının bir türlü çıkarılmadığı Serdar Semiz isimli erkek tarafından öldürülmesine ilişkin “AKP’nin erkekleri için ivedi şekilde uygulanan koruma tedbir kararlarından kadınlar faydalanamadığı için katlediliyor” dedi.

TİP Sözcüsü, İstanbul Esenler’de sokak ortasında öldürülen Canan Semiz ile ilgili verdiği önergesinde “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde hakim kararıyla alınabilecek olan zorlama hapsi cezası neden ileri tarihlerde görülecek duruşmalara bırakılmıştır? Adı ilaç ithalatında yapılan usulsüzlüklerle ilgili haberlerde geçen Eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan’ın İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurduğu gün alınan koruma kararında uygulanan ivedi prosedür neden Canan Semiz için uygulanmamıştır?” diye sordu.

Kadıgil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan şu sorularına yanıt istedi;

1. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde hakim kararıyla alınabilecek olan zorlama hapsi cezası neden ileri tarihlerde görülecek duruşmalara bırakılmıştır? Adı ilaç ithalatında yapılan usulsüzlüklerle ilgili haberlerde geçen Eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan’ın İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurduğu gün alınan koruma kararında uygulanan ivedi prosedür neden Canan Semiz için uygulanmamıştır?

2. Canan Semiz’in ve çocuklarının hayati tehlike ve tehdit altında olduğuna ilişkin somut delillerin dosyada yer almasına rağmen boşanma davasının 3 yıldır sürmesine, HMK’yı yanlış uygulamasına ve somut delillere rağmen koruma kararını ihlal eden faili cezalandırmama kararını alan Ankara 3. Aile Mahkemesi hakimi hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3. Ankara 3. Aile Mahkemesi hakiminin, cinayetin ardından 32 günlük izne ayrılmasının gerekçesi nedir? Mahkemede görülmesi aciliyet taşıyan başka tedbir kararını ihlal eden kişilere ait kararların verilebilmesi için dosyalar başka hakimlere tevzi edilmiş midir?

4. İlgili hakim, kaç dosyada koruma tedbir kararlarının ihlal edildiği gerekçesiyle cezalandırma taleplerini reddetmiştir?

5. Canan Semiz’in koruma kararına rağmen katledilmesinde kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

6. Bu cinayet kapsamında hakkında soruşturma başlatılarak açığa alınan kamu görevlilerinin sayısı nedir?