Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki şahıs, yaklaşık 2 metrelik apartman boşluğuna düşmüş vaziyette ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu!

Pazarcık ilçesi Evri Taşbiçme Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki Hasan Aksungur’dan haber alamayan aile fertleri, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kahramanmaraş AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlattı.

APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Bölgeyi karış karış arayan ekipler, Aksungur’un cansız bedenini aynı mahallede yol kenarındaki apartman boşluğunda buldu.

Yaklaşık 2 metre yükseklikteki boşluk alana düşerek öldüğü değerlendirilen Aksungur’un cansız bedeni, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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