Bahçeli'yi anlatan kitap toplatılmıştı | 6 yıl sonra yeniden özgür: 'Bu karar yargıda yeni bir dönem mi başlıyor sorusunu akla getirir'

Yazar Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" kitabı yayımlandığı ilk günlerde, MHP'nin büyük tepkisini çekmişti.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey’in başvurusuyla kitap hakkında toplatma kararı vermişti. Devlet Bahçeli’nin avukatı olan Kocabey, daha sonra Bahçeli’nin önerisiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) seçilmişti.

2017 yılında Devlet Bahçeli’ye hakaret içerdiği gerekçesiyle yasaklanan kitabın toplatılmasına karşı çıkan Kırmızı Kedi Yayınevi Avukatı Celal Ülgen, toplatma kararının kaldırılması için itiraz etmiş, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi ise yeni bir karar vererek kitabın toplatılmasına karşı yapılan itirazı reddetmişti.

ÖNKİBAR SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Sebahattin Önkibar, kitap yayımlandıktan sonra Ankara’da kendi evinin önünde saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı. Önkibar, önünü kesen iki araçtan 3 kişinin kendisine yumruk attığını söyleyerek, “Kamera kayıtlarına baktım, üç kişi, iki araba var. Birinci arabanın plakası 06 BCF 026… Ben 18.00’a kadar hiç dışarı çıkmadım, akşam bir iftar alışverişi için dışarı çıkayım dedim. Marketçi ve kuruyemiş bulunuyor işte, o arada 20 tane esnaf var. Onlar yetişti, onlar kurtardı. Bu arada ben hazırlıklıydım zaten. Geldiler, ben gardımı aldım. Onlar vurdu, ben vurdum, ama onlar tabii 3 kişi, ben yere düştüm, tekmeleri salladılar. Bu esnada esnaf yetişti, benim hayatımı onlar kurtardı” ifadelerini kullanmıştı.

TOPLATMA KARARI KALDIRILDI: “YARGIDA YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLATIYOR”

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay kararının ardından yazar Sabahattin Önkibar’ın 2017 yılında toplatma kararı verilen Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabı hakkındaki toplatma kararını kaldırdı.

Gerçek Gündem’e konuşan Kırmızı Kedi Yayınevi Avukatı Celal Ülgen, tam altı yıl sonra verilen karardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Yargıtay gibi bir yerde böyle bir karar verilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti:

“Türkiye’de bu kararın benzerlerinin çoğalması gerekir. Son derce olumlu ve çok doğru noktalara basmış bir karar. Bu karar aslında Türkiye’de yargıda yeni bir dönem mi başlatıyor sorusunu akıllara getirebilir. Yargıtay gibi yüksek ve uzman yargıçların yer aldığı bir yerde böyle bir karar verilmesi bence tüm Türkiye’ye genellenmesi gerektiğini gösterir ama karar sadece Yargıtay’da çıktı.”

“YARGITAY TAM 6 YIL SONRA ÖRNEK ALINABİLECEK BİR KARAR VERDİ”

Ülgen, kitabın Devlet Bahçeli’nin avukatının başvurusuyla 2017 yılında yasaklandığını söyleyerek, aynı yıl yargıya başvurulduğunu ifade etti. Yargıtay’ın tam 6 yıl sonra verdikleri başvuru dilekçelerindeki gerekçeleri göstererek doğru bir karar verdiğini belirten Ülgen, kitap toplatmanın düşünce özgürlüğü ihlali olduğunu söyledi:

“Hamit Kocabey, Devlet Bahçeli’nin avukatıydı. Kocabey, daha sonra Bahçeli’nin önerisiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na seçildi. Hamit Kocabey’in başvurusuyla kitap Devlet Bahçeli’ye hakaret içeriyor diyerek kitap 2017 yılında yasaklanmıştı. 2017 yılında biz yargıya başvurduk. Ankara Asli Ceza Mahkemesi talebimizi reddetti ve Yargıtay’a gittik. Yargıtay tam 6 yıl sonra örnek alınabilecek ve bizim nerdeyse başvuru dilekçemizdeki gerekçeleri göstererek çok güzel bir karar verdi. Ayrıca siyasetçi olan Bahçelinin daha çok hoşgörülü olması gerekir. Temel olarak kitap toplatmak düşünce özgürlüğü kısıtlaması demektir.”

Kaynak: Gerçek Gündem