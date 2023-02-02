İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 ton 305 litre alkol ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında etil alkol üretimi yapıldığını ve etil alkollerin farklı şehirlerde, sahte içki üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile gönderildiğini tespit etti. Ataşehir ve Pendik'te belirlenen adreslere 16 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipler, baskında 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 ton 305 litre alkollü sıvı, 28 alkol aroması, 112 boş bidon, 400 bidon kapağı, 34 etiket ile alkollerin nakliyesinde kullanılan araç ele geçirildi.

Şüpheliler haklında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.