Erdoğan'ın Fidan planı tutmadı; Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi. Arslan, 8 oy ile yeniden AYM Başkanı seçilirken, İrfan Fidan'ın oyu ise 5'te kaldı.

AKP, AYM Başkanlığı için İrfan Fidan'ın adaylığını destekliyordu. Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken Yargıtay Üyesi seçilmiş, hiçbir dosyaya bakmadan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM Üyesi yapılmıştı.

MHP'DEN SEÇİM ÖNCESİ MESAJ

AYM'yi son yıllarda en çok eleştiren MHP, Zühtü Arslan'a karşı seçim öncesi mesaj yayımladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Zühtü Arslan'a "artık bırak" diye seslendi.

Yıldız'ın seçim öncesi mesajı şöyle:

"İki dönem yaptığı Anayasa Mahkemesi Başkanlığında hayli yorulan Zühtü Arslan'ın dört yıllık görev süresi 13 Şubat’ta doluyor. Bugün seçim yapılacak, salt çoğunluğu alan aday başkan seçilecek. Adalet dağıtırken, adil olmak kadar adil görünmenin de önemli olduğunu unutmayalım."

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