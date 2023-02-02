Erdoğan'ın Fidan planı tutmadı; Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı

Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı seçildi. Arslan, 8 oy ile yeniden AYM Başkanı seçilirken İrfan Fidan'ın oyu ise 5'te kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'liler İrfan Fidan'ın başkan olmasını istiyordu.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın Fidan planı tutmadı; Zühtü Arslan yeniden AYM Başkanı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi. Arslan, 8 oy ile yeniden AYM Başkanı seçilirken, İrfan Fidan'ın oyu ise 5'te kaldı.

"İrfan Fidan'ın adaylığı için bazı AYM üyelerine telefon edildi" iddiası"İrfan Fidan'ın adaylığı için bazı AYM üyelerine telefon edildi" iddiasıGüncel

AKP, AYM Başkanlığı için İrfan Fidan'ın adaylığını destekliyordu. Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken Yargıtay Üyesi seçilmiş, hiçbir dosyaya bakmadan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM Üyesi yapılmıştı.

AYM'de rahatsızlık büyüyor: Fidan'ın adaylığı yüksek yargıda taşları yerinden oynattı; Şentop, Erdoğan'la üç kez görüştüAYM'de rahatsızlık büyüyor: Fidan'ın adaylığı yüksek yargıda taşları yerinden oynattı; Şentop, Erdoğan'la üç kez görüştüSiyaset

MHP'DEN SEÇİM ÖNCESİ MESAJ

AYM'yi son yıllarda en çok eleştiren MHP, Zühtü Arslan'a karşı seçim öncesi mesaj yayımladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Zühtü Arslan'a "artık bırak" diye seslendi. 

Yıldız'ın seçim öncesi mesajı şöyle:

"İki dönem yaptığı Anayasa Mahkemesi Başkanlığında hayli yorulan Zühtü Arslan'ın dört yıllık görev süresi 13 Şubat’ta doluyor. Bugün seçim yapılacak, salt çoğunluğu alan aday başkan seçilecek. Adalet dağıtırken, adil olmak kadar adil görünmenin de önemli olduğunu unutmayalım."

AYM’ye günler önce şikayet edildi: Başkan adayı İrfan Fidan’ın 'adalet' siciliAYM’ye günler önce şikayet edildi: Başkan adayı İrfan Fidan’ın 'adalet' siciliSiyaset

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
ATV finaliyle herkesi yıkmıştı.. Oktay Kaynarca amacına ulaştı ATV finaliyle herkesi yıkmıştı.. Oktay Kaynarca amacına ulaştı
Canlı yayında itiraf etmişti: Eşini TikTok videosu çektiği için katletmiş! Canlı yayında itiraf etmişti: Eşini TikTok videosu çektiği için katletmiş!
TRT1'den kötü haber! Alparslan: Büyük Selçuklu hayranları yıkıldı TRT1'den kötü haber! Alparslan: Büyük Selçuklu hayranları yıkıldı
Soylu'dan konsoloslukların 'güvenlik' gerekçesiyle kapatılmasına tepki: Psikolojik harp Soylu'dan konsoloslukların 'güvenlik' gerekçesiyle kapatılmasına tepki: Psikolojik harp
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak! Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak!
Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti! Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti!
Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı! Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı!
Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A için 24 saat uyarısı: İşte hastalığın ilk belirtileri Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A için 24 saat uyarısı: İşte hastalığın ilk belirtileri