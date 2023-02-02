Soylu'dan konsoloslukların 'güvenlik' gerekçesiyle kapatılmasına tepki: Psikolojik harp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda, İngiltere ve Almanya, Türkiye'deki vatandaşlarını uyarıp konsolosluklarını kapatmasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu "Yeni bir psikolojik harp yürütülmektedir." dedi.

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Soylu'dan konsoloslukların 'güvenlik' gerekçesiyle kapatılmasına tepki: Psikolojik harp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklama yaptı. Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir" ifadelerini kullandı

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Avrupa ve Amerika'nın yaptığı hamleler ben silahını vereyim, sen öl stratejisidir. Türkiye'de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK/PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardan beri parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ BİR PSİKOLOJİK HARP BAŞLATTILAR"

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.

"15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor.

Siyasi kazanç uğruna bu ülkenin pazarlamasını yapanlar her zaman dumura uğramışlardır. Çünkü bu millet feraset sahibi bir millettir.

İSTİKLAL SALDIRISINI NEDEN HABER VERMEDİNİZ?

DEAŞ'ın sahibi kim? Biz size binlerce Avrupalı DEAŞ'lı gönderdik Ne yaptınız o DEAŞ'lıları
İstiklal'deki saldırıda sizin koyun koyuna olduklarınızı biz biliyoruz. Madem çok biliyordunuz İstiklal saldırısını neden haber vermediniz?

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