32 yıl önce ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldürdü!

Aydın’ın Didim ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 69 yaşındaki Celal Taşkıran Almanya’da yaşayan 32 yıl önce ayrıldığı eski eşi kendisi gibi 69 yaşında olan Yeter Zorba’yı 15 yerinden bıçaklayarak katletti.

32 yıl önce ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, Efeler Mahallesi’nde 1381 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeter Zorba (69) ve boşandığı eski kocası C.T. (69) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında C.T. eline aldığı bıçakla eski karısı Yeter Zorba'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Zorba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, C.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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