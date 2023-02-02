Canlı yayında itiraf etmişti: Eşini TikTok videosu çektiği için katletmiş!

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Mine Kocadağ, Ağustos ayında ortadan kaybolmuştu. Kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından 31 yaşındaki koca Mithat Kocadağ, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESET TANINMAYACAK HALDE

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar sebebiyle eşiyle tartıştığı ve kocasının kendisine ihanet etmekle suçladığı Mine Kocadağ'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi. Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin Mine Kocadağ'a ait olup olmadığı belirlenecek. Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Öte yandan çiftin 6 yaşındaki oğulları T.B.K'nın ise anneannesinin yanında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.