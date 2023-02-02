AYM'de rahatsızlık büyüyor: Fidan'ın adaylığı yüksek yargıda taşları yerinden oynattı; Şentop, Erdoğan'la üç kez görüştü

AKP döneminin en hızlı 'yükselen' isimlerinden biri olan ve son aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine atanan İrfan Fidan, şimdi de başkanlık için kolları sıvadı.

Fidan'ın 'en kıdemsiz üçüncü üye' olarak son anda AYM Başkanlığı'na aday olmasının yüksek yargıda rahatsızlığa yol açtığı öne sürüldü. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, son günlerde AYM koridorlarında Kemalist yargıçların egemen olduğu geçmişten özlemle söz edildiğini kaydetti:

"Tamamı AK Parti iktidarında seçilen ve muhafazakar eğilimden gelen yargıçlar birbirlerine eski Başkan Haşim Kılıç örneğini veriyor. 'Kemalistler, muhafazakar olduğu halde kıdemine saygı duyarak, Haşim Kılıç’ı başkan seçtiler' sözleri sıklıkla işitiliyor."

Fidan'ın hukuk tarihine 'skandal' olarak geçen başta Gezi ve Cumhuriyet davaları olmak üzere siyasi yargılamaların beyin takımından olduğunu hatırlatan Saymaz, "Bu hukuk tanımazlıklarının mükafatı olarak 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyesi yapıldı. Daha o gün Beştepe’nin aklında Fidan’ı AYM başkanlığına getirmek vardı. Sırf Fidan aday olabilsin diye Yargıtay’daki AYM üyeliği seçimi 17 Aralık’a ötelendi" ifadesini kullandı; akabinde şunları kaydetti:

"Onun en çok oy alan ilk üç aday arasına girmesi için üç güçlü muhafazakar aday istifa ettirildi. Yargıtay’da AK Parti sempatizanı ya da tarikat ve cemaat üyesi hakimlere Fidan’a destekle verme talimatı gitti. Yargıtay tarihinde ilk kez dava dosyası kapağı aralamamış bir üye AYM’ye seçildi.

Fidan, 23 Ocak 2021'den beri bu görevde. AYM’nin 15 üyesi arasında kıdem bakımından 12. sırada yer alması, Fidan’ın Beştepe’nin yargıya atadığı kayyumlar listesinde ilk sırada olduğu gerçeğini etkilemiyor.

CUMHURBAŞKANININ ARZUSU

Sekiz yıldır başkanlık koltuğunda oturan Prof. Zühtü Arslan’ın ikinci dönemi biterken, aday olması beklenmiyordu. Çünkü iktidar tarafından atanmış olsa da Arslan, bağımsız bir çizgi izledi ve hukuka sadık kaldı. Bu yüzden sık sık Erdoğan’la karşı karşıya geldi.

Arslan’dan sonra ibre, iktidar yanlısı Basri Bağcı veya Rıdvan Güleç’e döndü. Bu iki isim Beştepe’den onay almadı. Ardından Muhterem İnce’nin adı geçti. Ancak en kıdemsizi İnce’ydi.

Derken… Fidan’ın, Beştepe’nin işaretiyle üzerine aday olması AYM’deki yargıçları rahatsız etti. Yargı çevrelerinden etkili bir isim şunları söylüyor:

'Fidan’ın seçilmesi tartışma yaratacak. Mahkeme huzursuzluk yaşıyor. Zaten Fidan’ın Yargıtay’dan seçilmesine de tepki vardı. Şimdi ‘Mahkemenin geleneğinin olması lazım, kıdemsizler aday olmamalı diye konuluşuyor. Normalde, üyelerin aralarında istişare yapması, ‘Şu arkadaşta mutabakata vardık’ diyerek, ülkeyi rahatlatmaları gerekirdi. Fakat Cumhurbaşkanı’nın arzusu böyleymiş.'

Neden öyleymiş? İddia o ki… AYM’nin HDP Davası’nda Hazine yardımına bloke konmasına yediye karşı sekiz oyla, yani ucu ucuna 'Evet' demesi Beştepe’yi telaşlandırdı. Yargı üyesine göre bu, 'Mahkemenin gelecekte enteresan kararlar verebileceği endişesini doğurdu.'

Dolayısıyla Beştepe, ‘endişeleneceği’ kararların çıkmasın diye AYM’nin başında bir kayyum görmek istiyor.

ŞENTOP'TAN ERDOĞAN'A ÜÇ ZİYARET

Fidan’ın adaylığı yüksek yargıda taşları yerinden oynattı. İddia o ki Hak-Yol diye de bilinen Nakşibendiliğin İskenderpaşa koluna yakın olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan’a üç kez çıkarak, Arslan’la devam edilmesini istedi.

Erdoğan, bu teklifi reddetti.

Yüksek yargıda kilit konumdaki Hak-Yol’cuların Fidan’a karşı olduğu belirtiliyor. İktidara yakın çevreler Fidan’ın atanma gerekçesi olarak, Hak-Yol etkinliğini kırmak olarak açıklıyor.

Erdoğan’ın bildik taktiği devreye giriyor.

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ARSLAN, FİDAN'IN HAREKETE GEÇTİĞİNİ DUYUNCA ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Bu arada, kenara çekileceği düşünülen Zühtü Arslan, Fidan’ın harekete geçtiğini duyunca adaylığını ilan etti.

Artık iki ihtimal ağırlık kazanıyor.

Bir: Fidan altı, Arslan beş oy alır. Dört üye ise tepki için boş oy kullanır. Başkan üye tam sayısının salt çoğunluğunu ile seçildiği için seçim tıkanabilir. Bu durunda, üçüncü bir adayda uzlaşılabilir. Böylece 'Yüksek yargının bağımsızlığını koruduk' denilerek, Erdoğan’ın baskısı kırılır.

İki: Fidan kazanır.

Eğer ikinci ihtimal gerçekleşirse, ki ben öyle olacağını tahmin ediyorum; Fidan’ın bir mahkeme başkanı değil, Cumhurbaşkanı’nın kayyumu; AYM’nin de mahkeme değil, Beştepe Hukuk Bürosu olduğu tescillenecektir."