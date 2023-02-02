HDP cumhurbaşkanı adayını açıklamak için Millet İttifakı'nı beklemeyecek

Halk TV'de yer alan habere göre, Gözler Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının netleşeceği 13 Şubat’ta. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın çıkaracağı rakibini beklerken HDP de cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlattı.

HDP kaynakları, 13 Şubat’tan önce adayın açıklanabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı olabilecekler için liste yapan HDP, önerilen isimlerle de bire bir görüşmeler yapıyor.

ÖNCELİK KADIN ADAY

Parti kaynakları, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın siyasi yasağı devam ettiği için aday olamayacağını ifade ediyor. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ismi de bahsi geçen listede yer alıyor. Kaynaklar, cezaevinde olan Gülten Kışanak’ın aday olmasının önünde engel olmadığı ancak cezaevinde olmasının artı ve eksilerinin değerlendirileceğini belirtiyor.

Kışanak dışında da cumhurbaşkanlığı adayı için konuşulan isimler var ancak partililer, öncelikli olarak “kadın aday” üzerinde duruyor.

HDP’liler, ismi geçen aday adaylarının hepsinin partili olduğunu; adaylık konusunda basına yansıyan Rıza Türmen’in ise hiç konuşulmadığını dolayısıyla gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Bu isimler; TİP, EMEP, TÖP, EHP, SMF ile aynı çatıda birleşen Emek ve Özgürlük İttifakı’nda değerlendirilecek.

ADAY GERİ ÇEKİLEBİLİR

Peki Millet İttifakı ile müzakere kapıları kapandı mı? HDP’li kaynakların yanıtı ‘hayır.’ HDP adayını önceden belirlese bile Millet İttifakı’nın adayına ve uzlaşı arayışına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin pozisyonunu yeniden şekillendirebilir. HDP’liler, uzlaşı isteği geldiği takdirde, “Adayımızı çekebiliriz” sinyali verdi.