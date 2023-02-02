Teklifi CHP vermişti: Sinan Ateş'in isminin sokağa verilmesi teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in isminini Yalova'da bir sokağa verilmesi teklifi, AKP ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

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Teklifi CHP vermişti: Sinan Ateş'in isminin sokağa verilmesi teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Yalova Belediyesi Meclisi'nin şubat ayı toplantısında CHP grubu, silahlı saldırıda vefat eden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in isminin bir sokağa verilmesi için önerge sundu.

Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre, önergenin görüşülmesi teklifi AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Önergenin görüşülmesine ret oyu veren ve oturumu yöneten AKP'li belediye başkan vekili Mustafa Tutuk, "Gündeme alamadık, hayırlısı olsun" dedi.

Yalova Belediyesi, CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 2020 yılında belediye meclisinde ilk iki turda sonuçlanmayan seçimde, üçüncü turda 17 oy alan AK Parti Mustafa Tutuk, Yalova'nın geçici belediye başkanı seçilmişti.

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