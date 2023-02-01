Sinan Ateş suikastından seçimlere... İşte Ocak ayında Türkiye'nin konuştukları

Medya takip kurumu Ajans Press, Ocak ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Ocak tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırma gündeme dair çarpıcı sonuçlar göze çarptı.

Sinan Ateş suikastinden seçim sürecine, Ronaldo’nun transferinden EYT düzenlemesine kadar Ocak ayında en çok konuşulan içerikler şöyle oldu;