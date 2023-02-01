Sinan Ateş suikastından seçimlere... İşte Ocak ayında Türkiye'nin konuştukları
Her gün yeni bir son dakika ile uyanan Türkiye'de Ocak ayı gündemi de oldukça hareketliydi. Seçimlerin tarihi netleşirken Sinan Ateş suikastı tüm ayrıntılarıyla ülkenin ana konusu oldu. Peki Ocak ayında hangi haberleri konuştuk?
Medya takip kurumu Ajans Press, Ocak ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Ocak tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırma gündeme dair çarpıcı sonuçlar göze çarptı.
Sinan Ateş suikastinden seçim sürecine, Ronaldo’nun transferinden EYT düzenlemesine kadar Ocak ayında en çok konuşulan içerikler şöyle oldu;
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer oldu. Ronaldo, Al Nassr ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’ü işaret etmesinin ardından, Türkiye seçim atmosferine girdi.