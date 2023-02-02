Akşener'in 'kapris' sözleriyle ilgili İYİ Parti kurmaylarından açıklama

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM’de partisinin grup toplantısında gündemi değerlendi. Millet İttifakı’nın “milletle beraber” yol yürüyeceğinin altını çizen “sosyal medya operasyonlarına, sözde kulis bilgileriyle yapılan yönlendirmelere, tenha köşelerden kurgulanan abluka girişimlerine” kulaklarını tıkadıklarını söyledi. Meral Akşener şöyle konuştu:

"FEDAKÂRLIKLA KURDUK"

“Yürüttüğümüz mücadele pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil milletin selameti için sabredenlerin mücadelesidir. Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Millet İttifakı’nı ferasetle, feragatle, fedakârlıkla kurduk. Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz.” Akşener’in grup toplantısındaki bu sözleri kulisleri hareketlendirdi.

Kulislerde, Akşener’in “Bu mücadele hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız” sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “üstü kapalı” mesaj olarak yorumlandı.

"İTİRAZIMIZ YOK"

Akşener’in “Kemal Bey’e mesaj vermediğinin” altını çizen İYİ Parti kurmayları, “Hedef 6’lı masa da aday da değil. Bu mesaj genel siyasete yönelik” değerlendirmesini yaptı. Kurmaylar, “Biz, masadan kazanacak aday çıksın diye uğraşıyoruz. Hiçbir şahsa karşı önyargımız yok. Masadaki genel başkanların aday olmak istemesine de itirazımız yok. İYİ Parti hiçbir adaya ‘Sen olma’ demez. Kazanacağını düşündüğümüz kendi adayımızı önerir, masanın gündemine getiririz. Kemal Bey ise Kemal Bey. Önemli olan kazanacak aday çıkması” açıklaması yaptı.

"13 ŞUBAT’TA AÇIKLANMAZ"

“Tek adayda” ısrarlı olduklarına vurgu yapan kurmaylar, “13 Şubat’ta seçim metodolojisinde bir mutabakat sağlanır. O gün aday gündeme gelebilir ancak açıklanmaz. Her parti konuşulan isimleri kendi yetkili kurumlarında mutlaka değerlendirecektir” dedi.

İYİ Parti kurmayları, “aday belirlenirken kamuoyu araştırmalarının da dikkate alınacağı iddiası için “Bunun yolu anketler değil” ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK: MİLLET BURADA

Meral Akşener’in açıklamaları CHP Sözüsü Faik Öztrak’a da soruldu. Öztrak, “Kimse merak etmesin. CHP de burada, DEVA Partisi de burada, Demokrat Parti de burada, Gelecek Partisi de burada, İYİ Parti de burada, Saadet Partisi de burada. En önemlisi de millet burada. Millet İttifakı’nın adayına liderler karar verecek. Millet İttifakı’nın adayı Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak” ifadesini kullandı.

İKTİDARA SİNAN ATEŞ SORULARI

Grup toplantısındaki konuşmasına Ankara’da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’i anarak başlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu sözlerle seslendi: “Sinan Ateş’e kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor? Saklanmalarına kim izin veriyor? Yargı sürecini kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden o koltukta rahat oturamazsın. Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken ‘Cumhurbaşkanıyım’ diye ortalıkta gezemezsin.”