Fatih Altaylı, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukatın 'müvekkillerini' sıraladı: Kiralık katil, çete, tribün lideri şeriatçı...

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesinin etkileri sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz bir ay içinde 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala firarda.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, tutuklu sanıklar arasında bulunan Avukat Serdar Öktem'le ilgili dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

İlk olarak dosyayla ilintili olarak "Oradaki varlığı şans eseri değil. Tetikçi Eray Özyağcı’nın, tetikçiyi kiralayan kişi olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in ve onunla bağlantılı pek çok kişinin evvelden beri avukatı" bilgisini veren gazeteci, akabinde şunları kaydetti:

"Sadece onların değil, Kadıköy’de bir grubun kadınlara yönelik tacizini engellemeye çalışırken tacizciler tarafından öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin’in katili çetenin de avukatı.

Peki bu Serdar Öktem başka kimin avukatı dersiniz! Bingo… Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın sözde lideri gerçek adı Muzaffer olan Sebahattin Şirin’in avukatı.

Çeşitli tarikatlarla içli dışlı olan, Mustafa Cengiz döneminde tribünlere yaptırdığı 'Ayağa kalk' koreografisiyle FETÖ’nün mesajını yaymaya çalıştığı iddia edilen, sonrasında İsmailağa Cemaati ziyareti ile gündeme gelen Sebahattin Şirin.

'İLGİNÇ BİR KÜME'

Bir yanda bir kiralık katiller bir yanda çeteler, bir yanda FETÖ'ler, bir yanda tarikatlar, bir yanda tribün lideri şeriatçılar. İlginç bir küme. Bir siyasi liderin ünlü bir sözü var, 'Kimler kimlerle berabeeeeer' diyen. Bakın kimler, kimlerle beraber."