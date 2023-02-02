Artık boşanmak da pahalı: Anlaşmalı 27 bin, çekişmeli 40 bin TL

Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle gıdadan ulaşıma, ev kiralarından enerji faturalarına kadar her alanda fiyat artışı yaşanıyor. Bu artışın etkilemediği neredeyse tek bir kalem dahi yok. Buna boşanma ücretleri de dahil... Günümüzde hukuki olarak evliliğini noktalamak isteyen bir kişinin dava masrafları, avukatlık ücreti, dava esnasında talep edilen ek ücretleri de hesaba kattığımızda karşısına binlerce liralık bir rakam çıkıyor. Eğer kişi, anlaşmalı boşanma yolunu tercih ederse masraflar kısmen azalıyor ancak çekişmeli boşanmada söz konusu masraflar ikiye ya da üçe katlandı.

Gazete Duvar'dan Meral Candan'ın haberine göre, her baronun açıkladığı rakamlar farklı olmakla birlikte İstanbul Barosu’nun 2022 eylül ayından itibaren 2023 yılı için tavsiye olarak açıkladığı rakam, anlaşmalı boşanma davaları için 27 bin lira, çekişmeli boşanma davaları için 40 bin lira.

MÜVEKKİLLERİN ÇOĞUNUN BU ÜCRETLERİ KARŞILAYACAK GELİRİ OLMUYOR’

Avukat Esin Yeşilırmak, aynı zamanda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu için gönüllü avukatlık yapıyor. Yeşilırmak, baronun açıkladığı avukatlık ücretinin tavsiye niteliğinde olduğunu ancak çoğu avukatın bu ücretleri talep edemediğini söyledi. Yeşilırmak, buradaki asıl sorunun dosya ve harç masraflarına getirilen yüzde 120’lik zamlar olduğunu dile getiriyor. Yeşilırmak, avukatlık ücretinin yanı sıra dava açmanın, davanın seyrine göre oluşacak masrafları karşılamanın, binlerce lirayı bulabildiğine işaret etti. Bu durumun özellikle gelir düzeyi düşük ya da herhangi bir birikimi, güvencesi olmayan kadınları, istenmeyen evliliği devam ettirmeye zorladığını söyledi.

Avukat Özlem Tartak, davanın uzaması, istinafa gitmesi halinde ek maliyetler olabileceğini vurguladı. Tartak da boşanmanın hem maddi hem manevi olarak yıpratıcı olabileceğini belirtiyor. Tartak “Aile birliği, kamu düzeni olarak ele alındığından mahkeme süreçleri 4-5 seneyi bulabiliyor” dedi.