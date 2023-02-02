THY uçağında büyük tehlike!

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Kayseri seferini yapan TK 2014 kuyruk numaralı uçağı Kayseri Erkilet Havaalanına ineceği sırada son iniş takımında yer alan tekerlerden biri patladı.

THY uçağında büyük tehlike!

Türk Hava Yolları’nın önceki gün İstanbul - Kayseri seferini yapan TR - JYD kuyruk numaralı Boeing 737-900 tipi uçağı büyük tehlike atlattı.

THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına ineceği sırada iniş sol iniş takımlarında bulunan teker patladı.

BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI

Uçağın piste teker koyduğu anda patlayan iniş takımları uçağın büyük bir tehlike atlatmasına neden oldu.

MÜDAHALE EDİLDİ

THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanı'na patlak tekerle iniş yaparken uçağa hemen acil müdahale ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaynak: İHA

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