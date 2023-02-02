Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek

"BUNUN DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUM"

"EYT yasa tasarısı sonunda Meclis'e geldi, Genel Kurul'da görüşülecek ama değişmesini beklediğim iki husus var. Birincisi 5 bin gün. 1999 ve üstünde emeklilikte 5 bin gün vardı. Şimdi ise 5 binden başlayan 5 bin 975'e kadar kademe yapmışlar."