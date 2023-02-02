Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, EYT'lilerin emekli aylıklarının 1999 öncesi gibi hesaplanması gerektiğini söyledi. Tezel, "Şu andaki sistemde hesaplanırsa kişilerin emekli taban aylığı 5 bin 500'ü geçmeyecek. EYT'lilerin büyük bir kısmı emekli aylığını 5 bin 500 lira olarak alacak." dedi.
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, hesaplamanın 1999 öncesi dönemde olduğu gibi yapılmaması durumunda EYT ile emekli olanların birçoğunun 5 bin 500 lira maaş alacağını belirtti.
EYT'de 2 hususun değişmesi gerektiğini belirten Tezel, "EYT'de 1999 öncesine hem günde hem aylıkta dönülmeli" notuyla paylaştığı video mesajda şunları kaydetti:
"BUNUN DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUM"
"EYT yasa tasarısı sonunda Meclis'e geldi, Genel Kurul'da görüşülecek ama değişmesini beklediğim iki husus var. Birincisi 5 bin gün. 1999 ve üstünde emeklilikte 5 bin gün vardı. Şimdi ise 5 binden başlayan 5 bin 975'e kadar kademe yapmışlar."
"Bunu Plan Bütçe Komisyonu'nda veya Genel Kurul'da verilecek önergeyle düzeltilmesini bekliyorum. Çünkü verilen sözler tutulmalı. Madem 1999 öncesi gibi olacak öyleyse 5 bin gün. Ne işi var 5 bin 975 günün. O 1999'dan sonra gelen yasayla geldi."