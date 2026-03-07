Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor: Yargıtay'dan Kritik Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, emekli maaşına konulan blokenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. BirGün gazetesinde yer alan habere göre mahkeme, haczedilemeyen mal ve haklar üzerinde yapılan ön anlaşmaların geçerli sayılamayacağını belirtti ve emeklinin maaşını başka bankaya taşımasının önündeki engelin kaldırılmasına hükmetti.

BANKAYA YARGITAY'DAN DA RET

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkeme kararını onayladı. Banka, kararı Yargıtay’a taşıdı ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kararında hukuka aykırılık olmadığına hükmederek bankanın itirazını reddetti. Böylece karar kesinleşmiş oldu.

Artık bankalar, emekli maaşına bloke koyarak başka bir bankaya taşınmasını engelleyemeyecek. Bu karar, milyonlarca emeklinin maaşını özgürce taşıyabilmesini sağlıyor.

