SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı... Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, şubatta ise 2,96 oranında arttı.

TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte emekli ve memurun iki aylık zam oranı da belli oldu.

Emekli ve memur, ocak ve şubat ayının toplam enflasyonu olan yüzde 7,95 zammı hak etti.

Tam zam oranı için 6 aylık enflasyon oranının belli olması gerekiyor. Mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurun zam oranı belli olacak.