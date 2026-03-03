ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | Füzeler Peş Peşe Ateşleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanısıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Bölgeden sıcak gelişmeler şöyle:

08.45 KATAR İRAN'A AİT 2 SU-24 UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

Katar Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre İran'ın saldırılarına uğrayan Körfez ülkesi savunması sırasında 2 İran Su-24 uçağını düşürdü.

08.35 İSRAİL YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail, Beyrut ve İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı başlattığını duyurdu. İran'a yönelik saldırılarda özellikle hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtildi.

08.28 RİYAD'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VURULDU

Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin İran'ın İHA saldırısında vurulduğu bildirildi. Saldırı sonucu Büyükelçilik binasında küçük çaplı hasar oluştuğu kaydedildi.

07.52 BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının hedef alındığını bildirdi.

20 İHA VE 3 FÜZEYLE HEDEF ALINDI

Açıklamada, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının 20 insansız hava aracı (İHA) ve 3 füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan, Bahreyn'de sirenler çaldı, hava savunmaları aktif olduktan sonra patlama sesleri duyuldu.

07.25 İRAN 40 ABD ASKERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li askerlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Sahadan alınan bilgilere göre 40 asker öldürüldü, 70 tanesi yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA