ENAG Şubat Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Bağımsız araştırma grubu ENAG şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Şubat ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,01 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 54,14 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre ocak ayında enflasyon yüzde 6,32 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 53,42 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

