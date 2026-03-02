Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK P Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde herhangi bir artışa gidilip gidilmeyeceğine yönelik sorusuna cevap veren Güler, herhangi bir yasal düzenleme olmadığı belirtti.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor."

