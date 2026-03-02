Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı için AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair bir düzenlemenin Meclis’e sunulan kanun teklifinde yer almadığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK P Grup Başkanı Abdullah Güler, teklife ilişkin soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde herhangi bir artışa gidilip gidilmeyeceğine yönelik sorusuna cevap veren Güler, herhangi bir yasal düzenleme olmadığı belirtti.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor."

Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu: Bedelli Askerliğe Yeni Zam GeliyorKanun Teklifi Meclis'e Sunuldu: Bedelli Askerliğe Yeni Zam GeliyorGüncel

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli bayram ikramiyesi AK Parti
Son Güncelleme:
TÜİK 2025 Yılı Büyüme Rakamlarını Açıkladı Türkiye Ekonomisinin 2025 Yılı Büyüme Rakamları Belli Oldu
İTO Açıkladı: İstanbul'da Şubat Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu İşte Şubat Ayının Zam Şampiyonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makroekonomik Temellerimiz Sağlam 'Makroekonomik Temellerimiz Sağlam'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Savaşın Gölgesinde Borsa Güne Nasıl Başladı? Savaşın Gölgesinde Borsa Güne Nasıl Başladı?
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi